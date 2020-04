Correa: «Stagione incredibile della Lazio, siamo uno squadrone» (Di martedì 21 aprile 2020) Joaquin Correa si racconta. Dalla Stagione straordinaria con la Lazio, a Inzaghi: le parole del giovane biancoceleste Intervenuto in diretta su Instagram con Veron, Joaquin Correa si è raccontato. Le sue parole sulla Stagione della Lazio e non solo. Stagione – «Grazie a dio, quest’anno stiamo facendo bene. siamo uno squadrone, sono molto contento. La squadra è un mix di giovani e giocatori di esperienza. Anche l’allenatore è giovane e abbiamo voglia di vincere». INZAGHI – «Inazghi è una persona che sa molto di calcio. È un tecnico che sa tenere unito il gruppo. Uno dei migliori tecnici avuti nella mia carriera. Grande persona, tutti i ragazzi lo sanno, tutti parlano bene di lui. È un tecnico che non molla mai, ti tiene sempre sul pezzo e credo che la Lazio abbia una base di persone che fanno ottime ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 aprile 2020) Joaquinsi racconta. Dallastraordinaria con la, a Inzaghi: le parole del giovane biancoceleste Intervenuto in diretta su Instagram con Veron, Joaquinsi è raccontato. Le sue parole sullae non solo.– «Grazie a dio, quest’anno stiamo facendo bene.uno, sono molto contento. La squadra è un mix di giovani e giocatori di esperienza. Anche l’allenatore è giovane e abbiamo voglia di vincere». INZAGHI – «Inazghi è una persona che sa molto di calcio. È un tecnico che sa tenere unito il gruppo. Uno dei migliori tecnici avuti nella mia carriera. Grande persona, tutti i ragazzi lo sanno, tutti parlano bene di lui. È un tecnico che non molla mai, ti tiene sempre sul pezzo e credo che laabbia una base di persone che fanno ottime ...

Intervenuto in diretta su Instagram con Veron, Joaquin Correa si è raccontato. Le sue parole sulla stagione della Lazio e non solo. STAGIONE – «Grazie a dio, quest'anno stiamo facendo bene. Siamo uno ...

