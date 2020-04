Coronavirus, Zaia: “Ho sempre detto di aprire dopo il parere degli scienziati” (Di martedì 21 aprile 2020) “Non so se si riferisse a me: ho sempre detto che si apre dopo il parere delle comunità scientifiche”. Lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia rispondendo ad una domanda relativa alle parole del premier Giuseppe Conte sul fatto che in questa fase non sia possibile “soddisfare le richieste di alcune categorie produttive, di singole aziende o di specifiche regioni”. “Non so nulla di aperture regionalizzate. Se si facessero vorrebbe dire che cade il principio fondante del comitato scientifico nazionale”. L'articolo Coronavirus, Zaia: “Ho sempre detto di aprire dopo il parere degli scienziati” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Zaia : “Riapertura solo dopo parere scienziati”

Coronavirus - Zaia : “App per i tracciamenti? Va resa obbligatoria. Alternativa è stare sulla porta degli ospedali ad aspettare i contagiati”

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Zaia : “Inutile fare confronti regionali - i contagiati dipendono dai tamponi” (Di martedì 21 aprile 2020) “Non so se si riferisse a me: hoche si apreildelle comunità scientifiche”. Lo dice il governatore del Veneto Lucarispondendo ad una domanda relativa alle parole del premier Giuseppe Conte sul fatto che in questa fase non sia possibile “soddisfare le richieste di alcune categorie produttive, di singole aziende o di specifiche regioni”. “Non so nulla di aperture regionalizzate. Se si facessero vorrebbe dire che cade il principio fondante del comitato scientifico nazionale”. L'articolo: “Hodiilscienziati” Meteo Web.

Agenzia_Ansa : Il virus divide l'Italia, Patuanelli: 'Riaprire per regioni'. Scontro sulla Lombardia, Fontana: 'Ci vogliono commis… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Zaia: 'L'applicazione dell' #App per il tracciamento sia unica a livello nazionale' 'Diamo la nostra… - fattoquotidiano : Coronavirus, Zaia: “App per i tracciamenti? Va resa obbligatoria. Alternativa è stare sulla porta degli ospedali ad… - BacciGloria : RT @santini1965: Da un coglione all'altro. #Coronavirus, #Zaia: “#App per i #tracciamenti? Va resa obbligatoria. Alternativa è stare sulla… - Pozzo82 : #Bild legna la Cina e chiede che paghi x i disastri fatti. In Italia PD e M5S attaccano Fontana e Zaia... vedi xché… -