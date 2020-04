Coronavirus: World Travel&Tourism Council lancia campagna #TogetherInTravel (Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Il World Travel & Tourism Council (Wttc) ha lanciato una nuova campagna di marketing, #TogetherInTravel, pensata per stimolare la comunità turistica globale e mostrare il contributo vitale del settore dei viaggi nella vita di tutti. La campagna incoraggia i viaggiatori provenienti da tutto il mondo a condividere il video e l'hashtag #TogetherInTravel, in un gesto di solidarietà che unisce e supera ogni confine. Tre gli elementi chiave della campagna: un video dall'alto contenuto visivo ed emotivo; l'hashtag #TogetherInTravel pensato per stimolare la conversazione sulle piattaforme social; il microsito TogetherInTravel.com sul quale sono disponibili, insieme al video, anche i contenuti e le storie generati dagli utenti. Wttc ha sviluppato la campagna in collaborazione con uno dei suoi membri, l'azienda di marketing e comunicazione ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - 36 Media World aperti in Italia : due sono ad Arese e Cinisello

Coronavirus - rientrati in patria i ragazzi italiani licenziati da Disney World in Florida

Coronavirus - com’è andato il concerto di Lady Gaga? “One World Together at Home” raccoglie quasi 130 milioni di dollari (Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Adnkronos/Labitalia) - IlTravel & Tourism(Wttc) hato una nuovadi marketing,, pensata per stimolare la comunità turistica globale e mostrare il contributo vitale del settore dei viaggi nella vita di tutti. Laincoraggia i viaggiatori provenienti da tutto il mondo a condividere il video e l'hashtag, in un gesto di solidarietà che unisce e supera ogni confine. Tre gli elementi chiave della: un video dall'alto contenuto visivo ed emotivo; l'hashtagpensato per stimolare la conversazione sulle piattaforme social; il microsito TogetherInTravel.com sul quale sono disponibili, insieme al video, anche i contenuti e le storie generati dagli utenti. Wttc ha sviluppato lain collaborazione con uno dei suoi membri, l'azienda di marketing e comunicazione ...

lorepregliasco : Ma se la smettessimo di parlare di un modello Italia che ha funzionato poco e male (basta leggere i dati) e guardas… - Andrew_Adonis : Cabinet split, no prime minister - SkyTG24 : I grandi della musica internazionale insieme per il concerto virtuale 'One World #TogetherAtHome'. L'evento organiz… - dasnake : - tehkapa : Giusto, giusto. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus World Balle criminali su HIV e Coronavirus L'AntiDiplomatico Coronavirus: l'inquinamento potrebbe aumentare il rischio di morte

la sindrome Covid-19 potrebbe manifestarsi in modo più grave nelle persone esposte ad elevati livelli di smog. È quanto riportato dalla BBC News che ha intervistato Maria Neira, dell’Organizzazione ...

Coronavirus: World Travel&Tourism Council lancia campagna #TogetherInTravel

Roma, 21 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Il World Travel & Tourism Council (Wttc ... Ciò nonostante, in questo momento siamo particolarmente esposti per via del Covid-19". "La campagna #TogetherInTravel ...

la sindrome Covid-19 potrebbe manifestarsi in modo più grave nelle persone esposte ad elevati livelli di smog. È quanto riportato dalla BBC News che ha intervistato Maria Neira, dell’Organizzazione ...Roma, 21 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Il World Travel & Tourism Council (Wttc ... Ciò nonostante, in questo momento siamo particolarmente esposti per via del Covid-19". "La campagna #TogetherInTravel ...