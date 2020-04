Coronavirus, uno studio tedesco: rischio basso di contagio al supermercato (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus: uno studio dell’epidemiologo tedesco Hendrik Streeck ritiene “bassissimo” il rischio dovuto al contatto con gli oggetti. Il rischio di contagiarsi con il Coronavirus al supermercato è molto basso. Ad affermarlo è uno studio tedesco, guidato dall’epidemiologo Hendrik Streeck, direttore dell’istituto di Virologia dell’Università di Bonn, che pone fine a molti dubbi su come fare la spesa e come trattare i prodotti una volta tornati a casa dal supermercato. La ricerca è stata condotta in una delle aree più colpite della Germania dal Covid 19, dove lo studioso ha notato come di fatto il virus si trasmetta tra persone che stanno a stretto contatto per un periodo ravvicinato di tempo. Il contatto con gli oggetti, quindi, non rappresenta un rischio significativo: “Abbiamo raccolto campioni dalle maniglie ... Leggi su 2anews Bambino positivo al coronavirus ha incontrato 172 persone e non ha contagiato nessuno

Nessuno studio scientifico smentisce il contagio da coronavirus nei supermarket

Coronavirus - Porta a porta - oggi Martedí 21 Aprile da Bruno Vespa il confronto tra Attilio Fontana e Vincenzo De Luca (VIDEO) (Di martedì 21 aprile 2020): unodell’epidemiologoHendrik Streeck ritiene “bassissimo” ildovuto al contatto con gli oggetti. Ildi contagiarsi con ilalè molto. Ad affermarlo è uno, guidato dall’epidemiologo Hendrik Streeck, direttore dell’istituto di Virologia dell’Università di Bonn, che pone fine a molti dubbi su come fare la spesa e come trattare i prodotti una volta tornati a casa dal. La ricerca è stata condotta in una delle aree più colpite della Germania dal Covid 19, dove loso ha notato come di fatto il virus si trasmetta tra persone che stanno a stretto contatto per un periodo ravvicinato di tempo. Il contatto con gli oggetti, quindi, non rappresenta unsignificativo: “Abbiamo raccolto campioni dalle maniglie ...

dellorco85 : Uno dice che il #Coronavirus ci abbandonerà tra 1 mese, l'altro dice no e tira fuori miss Italia. 2 mesi fa per alc… - TgLa7 : #coronavirus, #Merkel: Germania sarà solidale ma entro i trattati Ue, e 'con uno sguardo a tutti gli Stati europei' - marcocappato : A proposito di 'modello cinese': La CNN denuncia che il governo cinese applica uno stretto controllo sulle pubblica… - MRGualano : RT @MRGualano: ??Io e i miei colleghi abbiamo progettato uno studio per indagare i possibili “impatti collaterali”#COVID19 ecco il question… - AleCamarca : Oggi in alcune regioni più contagiati di ieri. State a casa altrimenti si torna alla Fase meno uno. #FaseDue… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus uno Coronavirus. Parla Mattia, il paziente uno di Codogno: «Sono un miracolato. Il coma è come un limbo: pensavo di essere nell’anticamera della morte» Open Coronavirus: primario Rianimazione Bergamo, 'basta harakiri, noi meglio di tanti Paesi'

A dirlo all'Adnkronos è Luca Lorini, primario del reparto di Rianimazione e Terapia intensiva dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno dei presidi più in sofferenza per il coronavirus negli ...

Coronavirus, il primario di Rianimazione dell'ospedale di Bergamo: «Noi la Wuhan d'Italia, fino a 17 morti al giorno»

Noi siamo arrivati a picchi di 17-18 decessi al giorno, da ieri a oggi ce n'è stato solo uno ed è così da qualche giorno». TEST SERIOLOGICI. Da giovedì, il 23 aprile, a Bergamo partono i test ...

A dirlo all'Adnkronos è Luca Lorini, primario del reparto di Rianimazione e Terapia intensiva dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno dei presidi più in sofferenza per il coronavirus negli ...Noi siamo arrivati a picchi di 17-18 decessi al giorno, da ieri a oggi ce n'è stato solo uno ed è così da qualche giorno». TEST SERIOLOGICI. Da giovedì, il 23 aprile, a Bergamo partono i test ...