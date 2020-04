Coronavirus, uno studio spiega la correlazione tra alto tasso di mortalità e inquinamento in Lombardia (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus, lo studio sulla correlazione tra inquinamento e mortalità in Lombardia Esiste un collegamento tra i principali focolai di Coronavirus in Lombardia e l’inquinamento atmosferico? Secondo un lavoro scientifica sulla correlazione tra il perdurare dell’inquinamento e le zone con il più alto numero di contagi, pubblicata sul Journal of Infection da un gruppo di studiosi, sì. Antonio Frontera, ricercatore dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e primo autore dello studio, ha spiegato a Fanpage.it perché in Italia il Coronavirus ha colpito maggiormente alcuni centri urbani nonostante ne esistano anche altri che registrano gli stessi livelli di polveri sottili (PM 2,5) e, nello specifico, il biossido di azoto. “Con la nostra research letter puntiamo il dito contro alcuni inquinanti industriali, in particolare il biossido di ... Leggi su tpi Coronavirus - Porta a porta - oggi Martedí 21 Aprile da Bruno Vespa il confronto tra Attilio Fontana e Vincenzo De Luca (VIDEO)

