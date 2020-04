Coronavirus | ultime notizie dal mondo Trump annuncia | “Sospendo l’immigrazione negli Usa”

Leggi su tpi

(Di martedì 21 aprile 2020)dal: tutte le news in tempo reale– Ilè alle prese con la pandemia di, che ad oggi ha provocato oltre 170 mila morti e più di 2,4 milioni di contagi secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University.Usa il numero dei decessi è 40.905, i contagiati sono 766.212. Qui lesul Covid-19 in Italia. Di seguito ledalsul, aggiornate in tempo reale, di oggi, martedì 21 aprile 2020: Ore 07.00 –: “Sospendo l’immigrazioneUsa” – Il presidente Donaldche sospenderà l’immigrazioneStati Uniti per il. Via Twitter,anticipa che firmerà un ordine esecutivo “alla luce dell’attacco da parte del nemico ...