Coronavirus, Trump sospende l’immigrazione negli Usa (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sospende temporaneamente l’immigrazione negli Stati Uniti. L’annuncio su Twitter. Emergenza Coronavirus, il presidente Donald Trump sospende l’immigrazione negli Usa. Con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, The Donald ha fatto sapere che firmerà un ordine esecutivo allo scopo di proteggere la popolazione dal nemico invisibile, ossia il Covid-19. Donald TrumpEmergenza Coronavirus, Trump sospende l’immigrazione negli Usa Con l’ordine esecutivo in questione Donald Trump sospenderà l’immigrazione negli Usa, un provvedimento adottato ‘alla luce dell’attacco da parte del nemico invisibile‘. La sospensione, come specificato dal Presidente, sarà temporanea e dovrebbe rimanere in vigore fino a quando non sarà rientrata ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Trump parla chiaro : “Sospendiamo l’immigrazione”

Coronavirus - Trump sospende l'immigrazione in Usa. La Germania rinuncia all'Oktoberfest

