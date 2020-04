Coronavirus, Trump sospende l’immigrazione in Usa. La Germania rinuncia all’Oktoberfest (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono 2.477.426 le persone contagiate da Coronavirus nel mondo, i morti hanno superato i 170mila. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito, con 787.370 contagi, seguono Spagna (200.210) e Italia (181.228), secondo i dati John Hopkins University. Germania Ansa Oktoberfest 2019La Germania ha deciso di annullare l’Oktoberfest 2020, lo storico festival della birra che si tiene a Monaco di Bavier tra fine settembre e inizio ottobre. Ad annunciarlo il presidente della Baviera Markus Soeder. «Fa male, dispiace molto, ma quest’anno non è un anno normale. Sarebbe irresponsabile tenere una festa popolare del genere in tempi di Coronavirus», ha aggiunto Soeder. Stati Uniti Ansa Donald TrumpAltre 1.433 persone sono morte negli Usa per il Coronavirus nelle scorse 24 ... Leggi su open.online Coronavirus - il direttore dell’Oms a Trump : “Non abbiamo nascosto nulla agli Stati Uniti”

Coronavirus Usa - Biden : “Il presidente Trump ha fallito”

Trump “Stop immigrazione in Usa”/ “Emergenza coronavirus” - ma la sua è politica... (Di martedì 21 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono 2.477.426 le persone contagiate danel mondo, i morti hanno superato i 170mila. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito, con 787.370 contagi, seguono Spagna (200.210) e Italia (181.228), secondo i dati John Hopkins University.Ansa Oktoberfest 2019Laha deciso di annullare l’Oktoberfest 2020, lo storico festival della birra che si tiene a Monaco di Bavier tra fine settembre e inizio ottobre. Ad annunciarlo il presidente della Baviera Markus Soeder. «Fa male, dispiace molto, ma quest’anno non è un anno normale. Sarebbe irresponsabile tenere una festa popolare del genere in tempi di», ha aggiunto Soeder. Stati Uniti Ansa DonaldAltre 1.433 persone sono morte negli Usa per ilnelle scorse 24 ...

Agenzia_Ansa : L'Oms prende le distanze da Ricciardi, 'Opinioni sue'. Dopo le affermazioni su Trump #Coronavirus #Covid_19 #Trump… - Agenzia_Ansa : Trump mette in guardia la Cina 'Pagherà se non è un errore' #Coronavirus #Covid_19 #ANSA - repubblica : Coronavirus, la destra all'attacco di Ricciardi: 'Insulta Trump e non è dell'Oms. Deve dimettersi' - KakacheClinton : Quarantine ?????????????? #1millionboys #VERZUZ #StaySafe #QuarantineDiaries #coronavirus #Trump - Franci723 : Coronavirus,Trump sospende ingresso immigrati: governo italiano fa maxi-sanatoria -