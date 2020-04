Coronavirus: supporto psicologico, meditazione e food contest per dipendenti Virgin Active (2) (Di martedì 21 aprile 2020) (Adnkronos) - "Abbiamo aperto una mail dedicata a cui le persone possono scrivere, possono ottenere un appuntamento con una psicologa psicoterapeuta, garantendo al massimo la privacy e la confidenzialità - racconta ancora il direttore delle risorse umane, Graziano Coccettini - Io non vedo i contenuti dei problemi che si affrontano con la nostra collaboratrice, la privacy è rispettata al massimo. Hanno degli appuntamenti telefonici o via skype dove possono parlare di qualsiasi tema. E poi se necessario si possono anche offrire delle sessioni di supporto psicologico". L'idea è nata solo pochi giorni fa, ma le adesioni sono già numerose. Non solo l'aiuto psicologico. C'è spazio anche per un food contest. "Abbiamo aperto un altro canale - dice ancora Coccettini - le persone possono mandare le loro creazioni culinarie, oppure possono mandare suggerimenti ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : supporto psicologico - meditazione e food contest per dipendenti Virgin Active

(Adnkronos) - "Abbiamo aperto una mail dedicata a cui le persone possono scrivere, possono ottenere un appuntamento con una psicologa psicoterapeuta, garantendo al massimo la privacy e la confidenzialità - racconta ancora il direttore delle risorse umane, Graziano Coccettini - Io non vedo i contenuti dei problemi che si affrontano con la nostra collaboratrice, la privacy è rispettata al massimo. Hanno degli appuntamenti telefonici o via skype dove possono parlare di qualsiasi tema. E poi se necessario si possono anche offrire delle sessioni di supporto psicologico". L'idea è nata solo pochi giorni fa, ma le adesioni sono già numerose. Non solo l'aiuto psicologico. C'è spazio anche per un food contest. "Abbiamo aperto un altro canale - dice ancora Coccettini - le persone possono mandare le loro creazioni culinarie, oppure possono mandare suggerimenti

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus supporto Caudo (Mun.III): Coronavirus, supporto a famiglie con animali RomaDailyNews Coronavirus. Un numero verde per dare supporto psicologico ai professionisti della salute

Mai quanto ora, medici, infermieri e operatori sanitari hanno bisogno di supporto psichico per far fronte alle difficoltà dovute all’emergenza coronavirus e anche per aiutare meglio le persone malate.

Gruppo Eurovo dona due ecografi agli ospedali di Lugo e Trecenta

In questo particolare momento di impegno alla lotta contro l’emergenza del coronavirus questo gesto assume un valore aggiunto quale maggior supporto alla struttura.

