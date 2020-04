(Di martedì 21 aprile 2020) Zero contagi. L?obiettivo della ?liberazione? dal virusla data del 25 aprile potrebbero festeggiarlo solo due regioni: da oggi, infatti, Umbria e Basilicata sono territori...

Agenzia_Ansa : Il virus divide l'Italia, Patuanelli: 'Riaprire per regioni'. Scontro sulla Lombardia, Fontana: 'Ci vogliono commis… - fattoquotidiano : Coronavirus, Cartabellotta (Gimbe): “Sud più sicuro tranne la Puglia. Fase 2? Va programmata con metodo scientifico… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, all'ANSA: 'Regioni aperte a scaglioni? Il rischio è… - marcoranieri72 : RT @leggoit: Coronavirus, Sud e Centro Italia liberi entro due settimane. Lombardia senza nuovi casi solo a fine giugno - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Coronavirus: Usa, riaperture negli stati del sud -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sud

Un tale fondo di recupero eviterebbe il massiccio indebitamento dei paesi del Sud e aiuterebbe le loro economie a riprendersi ... L’ammontare di questi trasferimenti - non rimborsabili - non è legato ...Nonostante i casi di coronavirus negli Usa siano quasi 800mila e le vittime oltre 41mila, alcuni stati del Sud hanno cominciato a riaprire alcune attività non essenziali. La South Carolina ha permesso ...