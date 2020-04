CORONAVIRUS SPAGNA | 21 282 MORTI | 204 178 CASI 430 decessi nelle ultime 24 ore

LaStampa : VIDEO Coronavirus, a Roma papere nuotano in piazza di Spagna e vanno in giro per la città deserta @fulviocerutti - EmbEspItalia : #Coronavirus, studentessa italiana ???? resta bloccata in #Spagna: a riportarla in Veneto ci pensa un taxista ?? spagn… - enpaonlus : Coronavirus, a Roma papere nuotano in piazza di Spagna e vanno in giro per la città deserta - VaeVictis : RT @ArielForeigner: @miia_2018 @VaeVictis Questo youtuber spagnolo fa un accurato analisi delle morte in spagna dal '75, conclusione: i num… - AieieBrazov3 : @centercallsaler Quindi negli usa la colpa di new york di Cuomo è in Spagna la colpa di Madrid di chi è? -

CORONAVIRUS SPAGNA Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : CORONAVIRUS SPAGNA