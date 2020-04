Coronavirus situazione stabile | Sempre 94 i contagi a Trapani

(Di martedì 21 aprile 2020) Si è stabilizzata a 94 ladeidain provincia di. Dunque da 4 giorni i positivi in provincia disono 94 ( il dato è al netto di decessi e guarigioni) e sono così distribuiti: Alcamo 21; Buseto Palizzolo1; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 8; Erice 5; Gibellina 1; Marsala 4; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 16;14; Valderice 13 Ricoverati 7Marsala 7: Terapia Intensiva 1/ Covid 6 Totale tamponi effettuati 3.525Test sierologici su personale sanitario 2.603 Decessi 5 Guariti e dimessi 23; trasferiti Villa Zina 6:Covid-hospital Marsala – 7 dimessiS.Antonio Abate (Tp)- 9 dimessi: 3 guariti; 6 trasferiti a Villa Zina fino a completa negativizzazione;Isolamento domiciliare:13 negativizzatiI dimessi da Covid-hospital Marsala e Sant’Antonio Abate sono ...

la Repubblica

Si possono supportare le persone che durante la fase critica del Covid possono essere più soggette a situazione di alto rischio o stress o che stanno subendo dei lutti in questo periodo. Si possono ...da diverse settimane i giornalisti di Cronache Maceratesi lavorano senza sosta, per fornire aggiornamenti precisi, affidabili e gratuiti sulla emergenza Coronavirus. In questa situazione Cm impiega ...