Coronavirus, si allarga l’inchiesta sulle Rsa: perquisizioni della guardia di Finanza al Don Gnocchi di Milano (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSi allarga l’inchiesta sulle Rsa in territorio Lombardo. Dopo le perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio – che ha fatto partire l’indagine e dove sono morti 143 anziani dopo lo scoppio dell’emergenza Coronavirus – e nella Regione Lombardia, gli agenti della guardia di Finanza sono entrati anche nell’Istituto Don Carlo Gnocchi di Milano. Nell’indagine sul Don Gnocchi sono indagati per epidemia e omicidio colposi il direttore generale Antonio Dennis Troisi, il direttore sanitario Federica Tartarone e Fabrizio Giunco, direttore dei servizi medici socio-sanitari. Indagato anche Papa Wall Ndiaye, presidente della Ampast, cooperativa di cui fanno parte i lavoratori della struttura, alcuni dei quali sono stati sospesi proprio per aver portato alla luce presunte inadempienze. ... Leggi su open.online Coronavirus - l’economia – Borse europee in rosso dopo il tonfo del petrolio. Lo spread si allarga di nuovo a 246 punti

Coronavirus : Conte - ‘Colao ministro? Allargamento governo non è all’orizzonte’

Coronavirus - lo spread Btp-Bund si allarga verso i 230 punti. In rosso tutte le Borse Ue - prezzo del petrolio ai minimi da 18 anni (Di martedì 21 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSil’inchiestaRsa in territorio Lombardo. Dopo leal Pio Albergo Trivulzio – che ha fatto partire l’indagine e dove sono morti 143 anziani dopo lo scoppio dell’emergenza– e nella Regione Lombardia, gli agentidisono entrati anche nell’Istituto Don Carlo Gnocchi di Milano. Nell’indagine sul Don Gnocchi sono indagati per epidemia e omicidio colposi il direttore generale Antonio Dennis Troisi, il direttore sanitario Federica Tartarone e Fabrizio Giunco, direttore dei servizi medici socio-sanitari. Indagato anche Papa Wall Ndiaye, presidenteAmpast, cooperativa di cui fanno parte i lavoratoristruttura, alcuni dei quali sono stati sospesi proprio per aver portato alla luce presunte inadempienze. ...

Avvenire_Nei : Coronavirus. Regolarizzazione, la società civile scende in campo - andvaccaro : RT @Open_gol: Sale a 22 il numero delle strutture finite nell’inchiesta, si indaga anche «sulla violazione delle norme sulla salute dei lav… - Open_gol : Sale a 22 il numero delle strutture finite nell’inchiesta, si indaga anche «sulla violazione delle norme sulla salu… - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, l’economia – Borse europee in rosso dopo il tonfo del petrolio. Lo spread si allarga di nuovo a 246 punti… - myfemax : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, l’economia – Borse europee in rosso dopo il tonfo del petrolio. Lo spread si allarga di nuovo a 246 punti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarga Coronavirus, si allarga l’inchiesta sulle Rsa: perquisizioni della guardia di Finanza al Don Gnocchi di Milano Open Coronavirus, dalla stampante 3D un sollievo per gli infermieri

Altri sono stati inviati in donazione e su richiesta a Rsa brianzole e in altre strutture dove ancora si soffre per mancanza di materiale. Ma il cerchio si allarga. Marazzita è entrato prima nel ...

Atleti e coronavirus – Felice Mariani dal judo al Parlamento, seguendo regole e… femminismo!

“Meno calcio, che sui media non ci si ricordi delle altre discipline solo ogni quattro anni, alle Olimpiadi. Le nostre competenze sportive, come popolo, si devono allargare. Pensiamo ad altri sport ...

Altri sono stati inviati in donazione e su richiesta a Rsa brianzole e in altre strutture dove ancora si soffre per mancanza di materiale. Ma il cerchio si allarga. Marazzita è entrato prima nel ...“Meno calcio, che sui media non ci si ricordi delle altre discipline solo ogni quattro anni, alle Olimpiadi. Le nostre competenze sportive, come popolo, si devono allargare. Pensiamo ad altri sport ...