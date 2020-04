Coronavirus, scoperti 30 ceppi mutati, in Europa il più letale: “Muta costantemente per superare la resistenza immunitaria” (Di martedì 21 aprile 2020) Il nuovo Coronavirus e’ mutato in almeno 30 diversi ceppi e in Europa si sarebbe diffuso quello piu’ letale. Lo ha scoperto un gruppo di ricercatori dell’Universita’ di Zhejiang, secondo il quale ci sarebbero decine di ceppi del virus e loro ne hanno scoperti 19 mai stati visti prima. Alcuni dei ceppi piu’ potenti assomigliavano a quelli diffusi in Europa, secondo quanto riportato dai ricercatori sul South China Morning Post e su medRxiv.org. Nel frattempo, i ceppi piu’ deboli erano simili a quelli trovati circolanti all’interno di parti degli Stati Uniti, come lo Stato di Washington. Gli studiosi affermano che i loro risultati sono i primi a dimostrare che la mutazione potrebbe influenzare la gravita’ della malattia. Per arrivare a queste conclusioni gli studiosi hanno analizzato i ceppi virali di 11 pazienti cinesi con Coronavirus. ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Scoperti 30 ceppi di Covid-19 - quello europeo è il più letale

Coronavirus - gita in montagna : scoperti da un drone nel Bergamasco

