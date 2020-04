Coronavirus Roma | 46 nuovi contagi | 72 in tutta la provincia Nel Lazio 80 casi

virginiaraggi : #coronavirus A Roma in corso sanificazioni straordinarie cassonetti. Ad oggi oltre 200mila interventi con igienizza… - enpaonlus : Coronavirus, a Roma «bastonate ai vostri lerci gatti con covid-19» - virginiaraggi : I Buoni Spesa di Roma Capitale, che abbiamo messo a disposizione per le famiglie più in difficoltà durante l’emerge… - Pincopanco999 : RT @virginiaraggi: I Buoni Spesa di Roma Capitale, che abbiamo messo a disposizione per le famiglie più in difficoltà durante l’emergenza c… - Marco_Zum : RT @GiancarloDeRisi: #Roma Agli #immigrati, malati o meno di #coronavirus, non piace il cibo che gli diamo, quindi lo buttano. Nessuno cri… -

Coronavirus Roma Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Roma