Coronavirus riapertura, Arcuri: «Senza App impossibile allentare stretta» (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus riapertura. Tiene banco il dibattito sulla App “Immuni”, lo strumento tecnologico che grazie al “controllo” del nostro stato di salute permetterebbe di tenere sotto controllo possibili nuovi focolai dell’epidemia. Sulla questione è intervenuto oggi il commissario nazionale all’emergenza Domenico Arcuri. Il commissario sostiene che sia pericoloso e quindi da evitare un allentamento delle restrizioni prima che la App sia pronta ed utilizzabile. Dello stesso parere anche il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. >> Coronavirus riapertura: il fai-da-te delle regioni è solo caos App “Immuni” e contact tracing, come funziona “Il contact tracing è una modalità per garantire la possibilità che vengano conosciuti e in qualche misura tracciati i ... Leggi su urbanpost Coronavirus - riapertura differenziata per regioni? Fontana-Renzi (in tandem) contro Conte

Coronavirus - Conte : “Riapertura dal 4 maggio - ma un piano differenziato tra regione e regione”

Coronavirus riapertura - ipotesi sindaco Sala : «Sblocco di Milano? Sì - ma a tre condizioni» (Di martedì 21 aprile 2020). Tiene banco il dibattito sulla App “Immuni”, lo strumento tecnologico che grazie al “controllo” del nostro stato di salute permetterebbe di tenere sotto controllo possibili nuovi focolai dell’epidemia. Sulla questione è intervenuto oggi il commissario nazionale all’emergenza Domenico. Il commissario sostiene che sia pericoloso e quindi da evitare un allentamento delle restrizioni prima che la App sia pronta ed utilizzabile. Dello stesso parere anche il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. >>: il fai-da-te delle regioni è solo caos App “Immuni” e contact tracing, come funziona “Il contact tracing è una modalità per garantire la possibilità che vengano conosciuti e in qualche misura tracciati i ...

NicolaPorro : “Sei un fascista!”. Al tempo del #coronavirus questa accusa viene utilizzata contro chi vorrebbe la riapertura. Il… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: cibo da asporto, decisione su riapertura la prenderemo in base all’andamento dell’epidemia, non su p… - fanpage : Conte: “Riapertura da 4 maggio. Farlo ora sarebbe irresponsabile” - FisascatT : RT @adapt_rel_ind: Sostenere gli accordi aziendali che consentono una riapertura in sicurezza. Questa l'unica strada per la ricostruzione d… - SimoneMengoni : RT @NicolaPorro: “Sei un fascista!”. Al tempo del #coronavirus questa accusa viene utilizzata contro chi vorrebbe la riapertura. Il comment… -