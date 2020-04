Coronavirus, Rezza: “Se il trend positivo prosegue, gli italiani potranno andare al mare, rispettando il distanziamento” (Di martedì 21 aprile 2020) Se la situazione epidemiologica “confermasse l’attuale trend di miglioramento, allora ci si augura che gli italiani possano andare in vacanza, ma in questo caso si potrebbe andare in spiaggia ed al mare solo rispettando scrupolosamente il distanziamento sociale“: lo ha affermato il direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità Gianni Rezza, che invita alla prudenza: “Per parlare di vacanze è ancora un po’ presto ed è necessaria cautela“. “Se il trend sara’ di continuo, ulteriore miglioramento – spiega l’esperto all’ANSA – allora si potra’ pensare alla prospettiva delle ferie estive, ma sempre con estrema cautela e prudenza perche’ il virus, purtroppo, non scomparira’“. In spiaggia, quindi, “il problema maggiore ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus fase 2 - le nuove misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Nicola Zingaretti : “Riaprire e riaprire in sicurezza”

Coronavirus - Brusaferro fa chiarezza su farmaci efficaci - corsa al vaccino e rischio contagi : “Gli immunizzati sono una minoranza - l’immunità di gregge è molto lontana” (Di martedì 21 aprile 2020) Se la situazione epidemiologica “confermasse l’attualedi miglioramento, allora ci si augura che glipossanoin vacanza, ma in questo caso si potrebbein spiaggia ed alsolo rispettando scrupolosamente il distanziamento sociale“: lo ha affermato il direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità Gianni, che invita alla prudenza: “Per parlare di vacanze è ancora un po’ presto ed è necessaria cautela“. “Se ilsara’ di continuo, ulteriore miglioramento – spiega l’esperto all’ANSA – allora si potra’ pensare alla prospettiva delle ferie estive, ma sempre con estrema cautela e prudenza perche’ il virus, purtroppo, non scomparira’“. In spiaggia, quindi, “il problema maggiore ...

istsupsan : Le #vaccinazioni durante l'epidemia #COVID19 sono ancora più importanti ??il commento di @giovanni_rezza per la Set… - RedattoreSocial : #Coronavirus, Rezza: il rischio accettabile per noi è zero e per gli economisti 10, la politica faccia una sintesi.… - amperrino : Rezza è anche nel consorzio del vaccinoLui replica:'Nessun conflitto d'interesse' - carlopagliani : RT @MoriMrc: Questi sono gli esperti... Coronavirus, Rezza: 'Due mesi dopo il Paese sta meglio, ma serve identificare subito i nuovi focola… - Affaritaliani : Rezza è anche nel consorzio del vaccino Lui replica:'Nessun conflitto d'interesse' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Rezza Coronavirus, Rezza: "Per noi rischio accettabile è zero, per economisti è 10: la politica faccia una sintesi" La Repubblica Non solo le regioni. Anche i tecnici si spaccano sulle riaperture differenziate

Non lo esclude neanche Giovanni Rezza, epidemiologo e direttore del dipartimento Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, che ritiene “più adeguato e in linea con quanto fatto finora un ...

CORONAVIRUS: le ZANZARE possono TRASMETTERE il COVID-19? Ecco le RISPOSTE degli ESPERTI alle PAURE degli italiani

La paura di molti italiani adesso è proprio questa: le zanzare posso agevolare la trasmissione del COVID-19? Alcuni esperti hanno già dato una risposta a questi timori. Secondo il direttore del ...

Non lo esclude neanche Giovanni Rezza, epidemiologo e direttore del dipartimento Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, che ritiene “più adeguato e in linea con quanto fatto finora un ...La paura di molti italiani adesso è proprio questa: le zanzare posso agevolare la trasmissione del COVID-19? Alcuni esperti hanno già dato una risposta a questi timori. Secondo il direttore del ...