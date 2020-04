(Di martedì 21 aprile 2020) Per la prima volta, nei suoi 68di regno, non c'è stato il Royal Gun Salute' a segnare, solennemente e rumorosamente, il compleanno diII, che oggi, 21 aprile, ha compiuto 94

SkyTG24 : Coronavirus Uk, Regina Elisabetta compie 94 anni senza colpi cannone - RaiNews : #21aprile La regina #Elisabetta di Inghilterra compie 94 anni, isolata nel castello di #Windsor, con il marito, il… - FirenzePost : Coronavirus: Regina Elisabetta d’Inghilterra celebra i 94 anni. Da sola e senza colpi di cannone… - chiara_letizia : RT @Masse78: Oggi la Regina Elisabetta compie 94 anni, ha visto e vissuto la seconda guerra mondiale, la guerra nel Golfo, la morte di Dian… - fabiof : RT @Masse78: Oggi la Regina Elisabetta compie 94 anni, ha visto e vissuto la seconda guerra mondiale, la guerra nel Golfo, la morte di Dian… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regina

La regina Elisabetta oggi, 21 aprile 2020, compie 94 anni e per la prima volta, così come tutte le persone nel mondo che hanno compiuto gli anni durante la quarantena per il coronavirus, è costretta a ...Sempre a causa del Covid-19, è già stata cancellata la parata del Trooping the Colour, che dalla metà del ‘700 ogni secondo sabato di giugno, segna il genetliaco regale, il compleanno ufficiale dei ...