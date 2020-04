Coronavirus, Proposte della Confcommercio al Prefetto Torraco per ripresa economica nella Provincia (Di martedì 21 aprile 2020) L'Aquila - Il Presidente Roberto Donatelli ha inviato stamane al Prefetto di L'Aquila, Dott.ssa Cinzia Teresa Torraco, un documento contenente un ventaglio di Proposte propedeutiche alla ripresa dell'economia della Provincia Aquilana. "La Pandemia da Coronavirus sta portando ad un rapido cambiamento delle condizioni sanitarie, delle abitudini di vita, delle relazioni sociali e dell’andamento delle attività economiche. Sarebbe illusorio pensare che, trascorsa l’emergenza, l'economia possa tornare con facilità allo stato precedente e, ovviamente, il tessuto economico – produttivo della Provincia dell’Aquila, già messo a dura prova negli anni passati da catastrofici eventi naturali, non solo non costituisce un’eccezione, ma necessita di soluzioni adeguatamente strutturate, di efficaci strumenti per la ripresa. E’ chiaro che la ... Leggi su abruzzo24ore.tv Coronavirus - il Modec : Il tessile in Campania? Riparte così. Ecco le proposte sul tavolo di De Luca

