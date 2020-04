Coronavirus | primario Rianimazione Bergamo | ‘situazione migliora ma futuro è ignoto’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) Milano, 21 apr. (Adnkronos) (di Vittoria Vimercati) – La situazione dell’ospedale Papa Giovanni XXIII dicontinua are, di giorno in giorno, rispetto a qualche settimana fa, ma Luca Lorini,del reparto die Terapia intensiva, usa prudenza. “Noi ilnon lo conosciamo, questo è importante che lo capiscano tutti. Conosciamo molto bene il passato e il presente e possiamo dire che oggi è molto meglio di tre settimane fa. Se sia passato il peggio lo dobbiamo vedere dopo la riapertura e dopo i test sierologici”, spiega in un’intervista all’Adnkronos. A, la città che è arrivata vicina ai 10.800 contagiati e che insieme a Brescia e Milano ha il primato dei positivi al covid19 in Italia, l’ospedale Papa Giovanni è arrivato a ospitare 650 pazienti Covid su 950 ...