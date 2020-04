Coronavirus, premier Conte: «Mascherine fino al vaccino» (Di martedì 21 aprile 2020) Il premier Conte ha reso noti i cinque punti focali della fase 2 dell’emergenza Coronavirus: tutte le misure di sicurezze Il premier Giuseppe Conte ha fatto chiarezza sulle misure di sicurezza da adottare durante la fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Ecco i punti presenti nell’informativa al Senato: Mantenere e far rispettare a tutti i livelli le misure per il distanziamento sociale, promuovere le misure per il distanziamento sociale, promuovere l’uso degli strumenti per il distanziamento fino a quando sarà disponibile una terapia e/o un vaccino. Rinforzare le strutture sanitarie sul territorio come arma principale contro il virus. Il Governo sta sollecitando una rinnovata integrazioni tra le politiche sanitarie e sociale, con particolare attenzioni a case di cura, dove si è verificata purtroppo un’esplosione incontrollata dei contagi ... Leggi su calcionews24 LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. In corso l’informativa del Premier Conte a Camera e Senato

