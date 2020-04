Coronavirus | poliziotta muore in Brasile tra le braccia del marito | nessun ospedale l’ha

(Di martedì 21 aprile 2020) Il fatto si è verificato sabato scorso: Raquel Monteiro de Albuquerque,di 48 anni, ha perso la vita a causa delin, fuori dall’, mentre attendeva di parlare con i medici. . La pandemia dicontinua a mietere vittime in tutto il mondo, e a volte lo fa in maniera straziante. … L'articolointra ledell’ha aiutata proviene da www.meteoweek.com.

giomo2 : RT @leggoit: #coronavirus, poliziotta #muore in Brasile tra le braccia del marito fuori dalla porta dell'ospedale: «Nessuno la visitava» ht… - filobusbus : RT @Asiablog_it: ??#CoronaVirus #USA ???? A #Detroit è morta una bambina di 5 anni positiva al #COVID19. Il padre è un pompiere, la madre una… - brongosalvatore : RT @Asiablog_it: ??#CoronaVirus #USA ???? A #Detroit è morta una bambina di 5 anni positiva al #COVID19. Il padre è un pompiere, la madre una… - afrodite1969 : RT @Asiablog_it: ??#CoronaVirus #USA ???? A #Detroit è morta una bambina di 5 anni positiva al #COVID19. Il padre è un pompiere, la madre una… - Michele2125 : RT @Asiablog_it: ??#CoronaVirus #USA ???? A #Detroit è morta una bambina di 5 anni positiva al #COVID19. Il padre è un pompiere, la madre una… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus poliziotta

Il Mattino

Il poliziotto privato alla guardiola non parla né tantomeno ... la 134esima edizione del torneo di tennis è stata cancellata per colpa del CoronaVirus. Il primo aprile, ma non era il classico pesce, ...Il fatto si è verificato sabato scorso: Raquel Monteiro de Albuquerque, poliziotta di 48 anni, ha perso la vita a causa del coronavirus in Brasile, fuori dall’ospedale, mentre attendeva di parlare con ...