Coronavirus, Piano di Sorrento: dopo 8 anni riapre la clinica. I nostri locali gratis per fronteggiare emergenza (Di martedì 21 aprile 2020) Chiusa da otto anni, apre oggi a Piano di Sorrento la clinica San Michele. I locali sono stati messi a disposizione gratuitamente dai proprietari e saranno destinati in questo momento di emergenza Coronavirus a ospitare medici e personale sanitario per la gestione domiciliare dei pazienti affetti o sospetti di infezione da Covid-19 oltre agli automezzi dell’Asl. La clinica infatti riapre come Usca (Unità speciale continuità assistenziale) Penisola Sorrentina. Ad annunciarlo il responsabile dell’Asl Napoli 3-Sud, Gaetano D’Onofrio. “Da martedì – ha dichiarato – la penisola sorrentina verrà dotata di unità speciali assistenziali sul territorio nei locali dell’ex clinica San Michele a Piano di Sorrento. I sanitari saranno operativi durante tutta la giornata e verranno dotati di idonei automezzi per raggiungere ... Leggi su ildenaro Coronavirus - Azzolina : “Istituito Comitato di esperti. Metteremo rapidamente a punto il nostro piano per la Scuola”

