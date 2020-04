Coronavirus, per finanziare il piano di investimenti da 3 miliardi la Lombardia si indebita: lancerà i Lombard bond (Di martedì 21 aprile 2020) Il “piano di investimenti da 3 miliardi di euro per una risposta concreta alla nostra economia e per la ripresa”, annunciato ieri dal governatore lombardo Attilio Fontana, sarà finanziato a debito. Martedì mattina la Regione ha infatti comunicato che intende raccogliere risorse sul mercato emettendo sue obbligazioni, battezzate ‘Lombard bond’. Saranno autorizzati “in base alle effettive necessità di cassa, come farebbe un buon padre di famiglia”, e a seconda “della convenienza e del tasso che il mercato offrirà”. “È la seconda volta – prosegue la nota – che la Lombardia potrebbe utilizzare questo strumento di finanziamento. Infatti, dopo la crisi dell’11 settembre 2001, la Regione, il 17 dicembre, decise un piano straordinario per le infrastrutture (i Mondiali di sci, acquisto di ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - a Washington folla di persone senza mascherine chiede la fine del lockdown

