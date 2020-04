Coronavirus | per 43 | 7% aziende problemi molto gravi

matteosalvinimi : Ricordate il prete che ama riempire la parrocchia di presunti profughi e cantare 'Bella Ciao' a messa? Caos, risse,… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: completati i lavori dell'Ospedale modulare Covid accanto all'Ospedale del Mare: 72 posti letto di te… - FabrizioRomano : Quique Setién: “Non mi illudo sull’acquisto di Lautaro Martinez al Barça: ci sarà una grossa crisi ecomomica per il… - AttilioCotroneo : RT @thevisioncom: L’Oms ha riferito che non sono molte le persone che hanno sviluppato gli anticorpi dopo aver contratto la malattia. Quest… - DeboraDeSpirito : RT @caritas_milano: Emergenza #COVID19 ?????? Caritas Ambrosiana aiuti a tutto campo per non lasciare indietro nessuno e aprire strade di inc… -

Coronavirus per Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus per