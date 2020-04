Coronavirus, parrucchieri la proposta per la riapertura del 4 maggio (Di martedì 21 aprile 2020) Riaprire il 4 maggio e far ripartire tutto il settore il prima possibile per scongiurare il lavoro abusivo: «Quello sì che sarebbe pericoloso. Immaginiamo i parrucchieri che vanno nelle case, senza misure di sicurezza e senza prudenza: sarebbe un dramma». Sabatino Iovino, titolare di Pajosa parrucchieri a Ottaviano, è il coordinatore provinciale di Casa Artigiani, sezione bellezza e sanità: un sindacato che mette insieme centinaia di parrucchieri, ma anche estetiste. È anche il coordinatore di Hair Academy, un'associazione di cinquanta parrucchieri attivi in tutta la Campania. Iovino ha il polso della situazione e lo dice chiaramente: la sua categoria è tra le più penalizzate dalla crisi economica in corso per colpa della pandemia. Spiega: «Siamo a un passo dal collasso, ci possiamo salvare solo se riusciamo a ... Leggi su howtodofor Coronavirus - in Germania boom dei cinema drive-in. Russia - aumentano i contagi. In Norvegia riaprono gli asili - in Danimarca i parrucchieri

Coronavirus : Confesercenti Sicilia - 'riapertura parrucchieri e centri estetici non oltre 3 maggio'

