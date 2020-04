Coronavirus, parla il premio Nobel Montagnier: “Ottime notizie sul Covid-19” (Di martedì 21 aprile 2020) Il medico francese, scopritore del virus Hiv e noto per le sue posizioni antivacciniste: “E’ stato modificato dall’uomo per produrre un vaccino per l’Aids” #VIDEO ALLA FINE DELL’ARTICOLO Il premio Nobel Montagnier: “Coronavirus creato in laboratorio e sparirà in poco tempo”. “E’ un lavoro molto minuzioso fatto da biologi molecolari”. Dichiarazioni shock del virologo e premio Nobel LucMontagnier, in un’intervista all’emittente francese Cnews. Il medico francese che scoprì il virus Hiv, premio Nobel per la medicina nel 2008, nel recente passato è stato molto criticato per le sue posizioni antivacciniste. “Non so chi l’abbia fatto e non conosco il perché – ha spiegato Montagnier nell’intervista –. Ma è possibile che abbia ... Leggi su aciclico Coronavirus - le conseguenze della pandemia di cui nessuno parla

Coronavirus - parla il “paziente 1” di Codogno. Mattia racconta : “In coma sognavo l’anticamera della morte - la pandemia mi ha trasformato in un simbolo”

Coronavirus - parla il premio Nobel Montagnier : “Ottime notizie sul Covid-19” (Di martedì 21 aprile 2020) Il medico francese, scopritore del virus Hiv e noto per le sue posizioni antivacciniste: “E’ stato modificato dall’uomo per produrre un vaccino per l’Aids” #VIDEO ALLA FINE DELL’ARTICOLO Il: “creato in laboratorio e sparirà in poco tempo”. “E’ un lavoro molto minuzioso fatto da biologi molecolari”. Dichiarazioni shock del virologo eLuc, in un’intervista all’emittente francese Cnews. Il medico francese che scoprì il virus Hiv,per la medicina nel 2008, nel recente passato è stato molto criticato per le sue posizioni antivacciniste. “Non so chi l’abbia fatto e non conosco il perché – ha spiegatonell’intervista –. Ma è possibile che abbia ...

Avvenire_Nei : #Coronavirus Parla il commissario dell’Unione all’Economia @PaoloGentiloni evitare di uscire dalla crisi con vincit… - lucatelese : Parla Tarro, il virologo eretico che vuole portare gli italiani in spiaggia per battere il virus #Covid - lucatelese : Parla Tarro, il virologo eretico che Pos portsre gli italiani in spiaggia per battere il virus #Covid - Rosalba470 : RT @manginobrioches: Le accuse dei talebani ultracattolici contro #Bergoglio (il #coronavirus sarebbe la 'punizione' per 'l'idolatria') di… - robertocarosio : RT @manginobrioches: Le accuse dei talebani ultracattolici contro #Bergoglio (il #coronavirus sarebbe la 'punizione' per 'l'idolatria') di… -