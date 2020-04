Coronavirus, operaio ex Ilva sui social: “In fabbrica senza mascherine”. L’azienda lo licenzia (Di martedì 21 aprile 2020) operaio ex Ilva licenziato per un post sui social. I sindacati: “In quella frase diceva la verità”. TARANTO – Un operaio dell’ex Ilva è stato licenziato per un post sui social. A raccontare la vicenda è stato il sindacalista Franco Rizzo attaccando ArcelorMittal: “In quella frase del 14 marzo lui diceva solo la verità: ovvero che in fabbrica non c’erano mascherine e gel igienizzanti. Si tratta dell’ennesimo atto di vigliaccheria da parte di un’azienda senza scrupoli“. La motivazione dell’azienda per la decisione di licenziare il proprio dipendente sarebbe stata quella del venir meno del rapporto di fiducia tra proprietà e lavoratore. I sindacati attaccano: “Rifiutiamo questo clima di terrorismo” “In fabbrica senza mascherine”. E’ questo il post su ... Leggi su newsmondo Coronavirus in Italia - Arcuri firma ordinanza per app italiana. In Rsa di Firenze 15 decessi sospetti. Arcelor Mittal : a Taranto terzo operaio positivo

Coronavirus - operaio PreGel 'licenziato perché dava fastidio : tra ragioni colpo di tosse a volto scoperto'. L'azienda nega : 'Ha rivelato segreti'

Operaio travolto e ucciso da lastre di metallo ... di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stanno anche verificando il rispetto delle misure per i contenimento dei contagi da coronavirus.

L’autore dell’omicidio è un operaio originario del Bangladesh. Il trentenne è stato estratto vivo dal ... L’uomo, addetto in una ditta che si occupa della pulizia dei metalli, a quanto si apprende, ...

