Coronavirus | oltre 107 000 i positivi in Italia Donna incinta guarita con cura del

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in22.30 – A San Marino il primato mondiale dei contagi A San Marino è stato registrato il primato mondiale dei contagi. L’analisi è stata fatta sulla diffusione pro capite. 19.10 –con ladel plasmacon ladel plasma. Si tratta del secondo caso in. 18.30 – 141 i medici morti da inizio pandemia 141 i medici morti da inizio pandemia. L’ultimo è stato un pediatra in pensione. 18.10 –in, il bilancio 2729 il bilancio delle ultime 24 ore. Un dato in leggero aumento rispetto al giorno prima. 534 i morti, 2.723 i ...