Coronavirus, oggi in Italia 534 morti, 2.723 guariti e 2.729 nuovi casi: il 95% dei tamponi è NEGATIVO (Di martedì 21 aprile 2020) I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia continuano ad essere incoraggianti: nelle ultime 24 ore ci sono stati 534 morti, 2.723 guariti e 2.729 nuovi casi su 52.156 tamponi. Il numero dei nuovi casi è in lieve aumento rispetto ai due giorni scorsi, ma il dato non deve ingannare: è infatti fortemente aumentato il numero dei tamponi effettuati, a fronte dei quali appena il 5,2% dei controllati è risultato positivo, la percentuale più bassa dall’inizio dell’epidemia. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 183.957 contagiati 24.648 morti 51.600 guariti Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio: Ecco i dati e il grafico dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente: Mercoledì 11 Marzo: ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus in Toscana : 19 morti - oggi 21 aprile. Ma nuovi contagi calano a due cifre : 96

Coronavirus, boom di tamponi in Sicilia: a Messina oggi 16 nuovi positivi, 7 guariti e un morto

Coronavirus, ecco i dati città per città: a Messina i casi ora sono 412, 16 in più rispetto a ieri. Aumentano i guariti, ma c'è anche la 42ª vittima. In Sicilia oggi 3720 tamponi, è il numero più alto ...

L'aumento delle persone attualmente positive cala drasticamente: ieri il numero dei malati è calato di 20 unità, mentre oggi questo numero segna addirittura meno 528 unità. I nuovi contagi rilevati ...

Coronavirus, ecco i dati città per città: a Messina i casi ora sono 412, 16 in più rispetto a ieri. Aumentano i guariti, ma c'è anche la 42ª vittima. In Sicilia oggi 3720 tamponi, è il numero più alto ... L'aumento delle persone attualmente positive cala drasticamente: ieri il numero dei malati è calato di 20 unità, mentre oggi questo numero segna addirittura meno 528 unità. I nuovi contagi rilevati ...