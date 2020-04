Coronavirus, oggi in Calabria nuovo boom di guariti e 9 soli casi positivi su 1.067 tamponi: il 99,2% dei test è NEGATIVO (Di martedì 21 aprile 2020) La Regione Calabria ha appena fornito il bollettino giornaliero sulla pandemia di Covid-19: oggi in Calabria abbiamo avuto un morto (a Catanzaro), 17 guariti ( di cui 9 a Reggio 7 a Cosenza e 1 a Catanzaro) e soprattutto 9 soli nuovi casi positivi di Coronavirus rilevati in tutto il territorio Regionale, a fronte di 1.067 tamponi effettuati: appena lo 0,8% dei controllati è risultato positivo al test, mentre il 99,2% è risultato negativo, confermando per l’ennesima volta che il virus non sta circolando in Calabria. Tutti i 9 nuovi casi positivi sono stati registrati in Provincia di Cosenza: nessun nuovo caso, quindi, nelle Province di Reggio, Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone, in un’area con oltre 1 milione e 300 mila abitanti. Dei 9 positivi, 6 sono contatti stretti riconducibili al focolaio di ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Conte - ‘appoggiamo proposta Francia su bond’

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 23.914 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.047 (+9 rispetto a ieri), quelle negative sono 22.867.Territorialmente, i casi positivi ...

Covid-19 era già dentro i confini nazionali. Così la vita degli italiani è cambiata in ... Ha voluto tutelare i genitori che hanno 65 anni e "sono nella fascia d'età a rischio, quindi li vedo ancora ...

