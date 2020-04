Coronavirus | Novak Djokovic contrario alla vaccinazione per gli atleti | “Se diventasse

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020), il tennista numero 1 al mondo, si è dichiaratoall’obbligo vaccinale. Durante una diretta Facebook assieme ad altri, il campione serbo ha commentato la necessità per gli sportivi di sottoporsi al vaccino contro il, qualora venisse trovato in tempi rapidi. E parlando dei tornei di tennis, che come altri sport hanno subito rinvii e cancellazioni, ha dichiarato: “Personalmente sonoe non vorrei essere costretto da qualcuno a vaccinarmi per poter viaggiare. Ma seobbligatorio, cosa succederà? Dovrò prendere una decisione. Ho le mie opinioni a riguardo e se anche dovessero cambiare in futuro, non saprei”. Anche Amelie Mauresmo, ex numero 1 al mondo ed ex allenatrice di Andy Murray, ha affermato che il tennis potrebbe non ripartire finché i giocatori non verranno sottoposti a ...