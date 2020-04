Coronavirus, Neuromed: Sfingolipidi, molecole anti-infiammatorie. Lo studio sul British Medical Journal (Di martedì 21 aprile 2020) Gli Sfingolipidi, componenti fondamentali delle membrane cellulari, sono cruciali nel controllo di numerosi processi biologici del corpo umano, tra i quali quelli infiammatori e coagulativi. È da questa considerazione che arriva la proposta di Vittorio Maglione e Alba Di Pardo, ricercatori del Laboratorio di Neurogenetica e Malattie Rare dell’Irccs Neuromed di Pozzilli: aggiungere anche questa classe di molecole alle ricerche in corso contro l’infezione Covid-19. Il contributo scientifico del Laboratorio Neuromed, che da anni studia gli Sfingolipidi nell’ambito delle patologie neurologiche, è stato pubblicato dalla prestigiosa rivista scientifica British Medical Journal (BMJ) come risposta a un articolo nel quale venivano esaminate le diverse strade terapeutiche attualmente in sperimentazione. “Gli Sfingolipidi – dice Alba Di Pardo – ... Leggi su ildenaro Coronavirus - da Neuromed al via progetto di neuroriabilitazione a distanza

Gli Sfingolipidi, componenti fondamentali delle membrane cellulari, sono cruciali nel controllo di numerosi processi biologici del corpo umano, tra i quali quelli infiammatori e coagulativi. È da questa considerazione che arriva la proposta di Vittorio Maglione e Alba Di Pardo, ricercatori del Laboratorio di Neurogenetica e Malattie Rare dell'Irccs Neuromed di Pozzilli: aggiungere anche questa classe di molecole alle ricerche in corso contro l'infezione Covid-19. Il contributo scientifico del Laboratorio Neuromed, che da anni studia gli Sfingolipidi nell'ambito delle patologie neurologiche, è stato pubblicato dalla prestigiosa rivista scientifica British Medical Journal (BMJ) come risposta a un articolo nel quale venivano esaminate le diverse strade terapeutiche attualmente in sperimentazione. "Gli Sfingolipidi – dice Alba Di Pardo – ...

Neuromed di Pozzilli, IS,: aggiungere anche questa classe di molecole alle ricerche in corso contro l'infezione Covid-19. Il contributo scientifico del Laboratorio Neuromed, che da anni studia gli sfi ...

