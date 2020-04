Coronavirus: “Nessun rischio significativo di contagio al supermercato” (Di martedì 21 aprile 2020) “Nessun rischio significativo di contrarre il Coronavirus al supermercato” se si rispettano le dovute distanze interpersonali. È questa una delle prime evidenze a cui sarebbe arrivato uno studio tedesco sulla possibilità di infettarsi attraverso il contatto con gli oggetti (merce, carrelli, maniglie, scaffali) che si toccano mentre si fa spesa. Si tratta di una ricerca condotta sulla popolazione del distretto di Heinsberg, epicentro dell’epidemia di Covid-19 in Germania. Studio sul rischio di contagio da contatto con gli oggetti Lo studio coordinato da Hendrik Streeck, direttore dell’istituto di Virologia dell’Università di Bonn, è ancora in corso e ha come obiettivo l’analisi delle catene di trasmissione del virus in una precisa area della Germania che è il distretto di Heinsberg, tra i più roventi ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - tracce in acqua non potabile a Parigi/ “Nessun rischio” - ma stop a uso

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Governo : “Nessun allentamento delle misure prima del 3 maggio”

Coronavirus - premier Conte lavora alla ‘fase 2’. Palazzo Chigi : “Nessuna apertura prima del 3 maggio” (Di martedì 21 aprile 2020) “Nessundi contrarre ilal supermercato” se si rispettano le dovute distanze interpersonali. È questa una delle prime evidenze a cui sarebbe arrivato uno studio tedesco sulla possibilità di infettarsi attraverso il contatto con gli oggetti (merce, carrelli, maniglie, scaffali) che si toccano mentre si fa spesa. Si tratta di una ricerca condotta sulla popolazione del distretto di Heinsberg, epicentro dell’epidemia di Covid-19 in Germania. Studio suldida contatto con gli oggetti Lo studio coordinato da Hendrik Streeck, direttore dell’istituto di Virologia dell’Università di Bonn, è ancora in corso e ha come obiettivo l’analisi delle catene di trasmissione del virus in una precisa area della Germania che è il distretto di Heinsberg, tra i più roventi ...

fattoquotidiano : Coronavirus, a Napoli nessun nuovo contagio in 24 ore. Zero vittime da quattro giorni di fila - Agenzia_Ansa : #Coronavirus I fatti del giorno A #Napoli nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore #ANSA - Adnkronos : ++#Coronavirus, a #Napoli nessun nuovo contagio e zero decessi++ - Veraelena5 : RT @PietroPerconte: L' Emilia Romagna é prima per numero di morti da covid nell'Rsa in proporzione al numero di abitanti ma nessuno ne par… - iezed : RT @benq_antonio: Coronavirus, l’Oms prende le distanze da #Ricciardi: le #Iene tempo fa ..??'Pizzicarono' #Ricciardi con delle collaborazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “Nessun «Famiglia decimata dal Coronavirus. E dopo essere usciti dall’ospedale di Alzano nessuno ci ha controllati» Corriere della Sera