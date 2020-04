Coronavirus nel Mondo: gli Stati Uniti pronti a tornare alla normalità, nel Sud riaprono le attività non essenziali (Di martedì 21 aprile 2020) La pandemia di Coronavirus fa registrare al momento 2.477.426 contagi nel Mondo: è l’ultimo aggiornamento del monitoraggio fornito dalla Johns Hopkins University. Le vittime sono ormai 170.324, mentre le guarigioni sono 647.632. Nessun decesso per il Coronavirus è stato registrato in Cina nella giornata di ieri, così come domenica scorsa: lo hanno reso noto le autorità segnalando 11 nuovi contagi (da 12 il giorno precedente), di cui 4 importati. Il totale dei casi in Cina è salito a 82.758 e quello dei decessi a 4.632. Negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono morte altre 1.433 persone a causa del Coronavirus, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. I decessi totali sono oltre 42mila nel Paese. I contagi sono oltre 784mila. Il presidente Donald Trump ha invocato la rinascita dell’America lodando i governatori che ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus in Italia e nel mondo - le ultime notizie. LIVE

La pandemia di Coronavirus fa registrare al momento 2.477.426 contagi nel Mondo: è l'ultimo aggiornamento del monitoraggio fornito dalla Johns Hopkins University. Le vittime sono ormai 170.324, mentre le guarigioni sono 647.632. Nessun decesso per il Coronavirus è stato registrato in Cina nella giornata di ieri, così come domenica scorsa: lo hanno reso noto le autorità segnalando 11 nuovi contagi (da 12 il giorno precedente), di cui 4 importati. Il totale dei casi in Cina è salito a 82.758 e quello dei decessi a 4.632. Negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono morte altre 1.433 persone a causa del Coronavirus, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. I decessi totali sono oltre 42mila nel Paese. I contagi sono oltre 784mila. Il presidente Donald Trump ha invocato la rinascita dell'America lodando i governatori che ...

La risposta della Cina a Trump. E non è mancata la risposta della Cina per mezzo del ministero degli Esteri, Geng Shuang, sull’ipotesi di invio di un team in Cina per indagare sull’origine della pande ...

Quasi due milioni e mezzo i contagi nel mondo secondo i dati della John Hopkins University. Attesa per la fase due: i negozi riapriranno solo da metà maggio. Sono 181.228 i contagi da Coronavirus ...

La risposta della Cina a Trump. E non è mancata la risposta della Cina per mezzo del ministero degli Esteri, Geng Shuang, sull'ipotesi di invio di un team in Cina per indagare sull'origine della pande ...