Coronavirus, negli Usa altri 1433 morti in 24 ore. Trump sospende l’immigrazione ed esulta per le riaperture in alcuni stati (Di martedì 21 aprile 2020) Non si arresta l’espansione di Sars Cov 2 negli Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 1.433 persone secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. I decessi da quando è esplosa l’epidemia sono oltre 42mila nel Paese. I contagi sono oltre 784mila. Le vittime nel mondo hanno superato la soglia dei 170mila a fronte di quasi 2,5 milioni di contagi, per la precisione 2.475.841. Il Paese che registra il maggior numero di vittime dopo gli Usa sono l’Italia, con 24.114 morti, e la Spagna, con 20.852. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato su Twitter che firmerà un decreto per sospendere temporaneamente l’immigrazione negli Stati Uniti. La decisione, spiega il presidente americano, è motivata “dall’attacco del nemico invisibile” del Coronavirus. “Dobbiamo proteggere i posti di lavoro del ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - negli Usa altri 1433 morti in 24 ore. Trump sospende l’immigrazione ed esulta per la riaperture in alcuni stati

