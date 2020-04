Coronavirus, Napoli: Bonus per la spesa, oltre 10 mila acquisti. Giunte tremila nuove domande (Di martedì 21 aprile 2020) A Napoli sono 10.467 le spese acquistate con il Bonus del Comune da parte di altrettanti nuclei familiari con reddito pari allo zero, mediante l’utilizzo del Pin nei supermercati convenzionati. Lo fa sapere Monica Buonanno, assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, spiegando che “la misura del Bonus spesa inizia a dare i suoi frutti”.Per la prima tranche di Bonus, suddiviso in 100 euro a settimana per quattro settimane e 120 euro nel caso di famiglie con neonati, è stato speso il primo milione prelevato dal Fondo “Cuore di Napoli” per far fronte alla crescente domanda delle persone che, a causa della pandemia da virus Covid-19, si sono trovate di colpo senza reddito e senza alcun sostegno economico. “Questo – aggiunge Buonanno – ci ha permesso di dare subito alla città una boccata di ossigeno per ... Leggi su ildenaro Coronavirus - Ey : Ripartenza lenta per Napoli (infrastrutture inadeguate). Fase 2 - in ritardo il 20% delle città

Coronavirus - Comune di Napoli : una piattaforma on line per la didattica a distanza e pc a casa per gli alunni

