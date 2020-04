Coronavirus, morti altri due medici: il totale sale a 142 (Di martedì 21 aprile 2020) Ieri mattina è morto all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove era ricoverato perché positivo al Covid-19, Manuel Efraim Perez, medico 75enne presidente dell'associazione modenese di volontariato Fratres Mutinae. Oggi è invece deceduto Silvio Marsili, pediatra in pensione, secondo quanto rende noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che aggiorna costantemente la lista dei medici deceduti per l'epidemia includendo medici in attività, in pensione e medici pensionati richiamati in servizio o comunque attivi. Il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia sale così a 142 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). Il dottore attivo nel volontariato "Ha dedicato la sua esistenza alla professione - ha raccontato il figlio di Manuel Efraim Perez, anche lui medico -, con dedizione e infinito spirito di ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - piano coronavirus pronto dal 20 maggio ma secretato per sicurezza : rischiati 600mila morti

