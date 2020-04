Coronavirus | Molinari a Conte | “Usata tv di Stato per avvelenare clima” Delrio | “No a

(Di martedì 21 aprile 2020) Tensioni in Aula alla Camera tra la Lega e la maggioranza. Dopo un duro attacco di Riccardo, deputato del Carroccio, al presidente del Consiglio Giuseppe, tra i banchi del Movimento 5 stelle c’è stata agitazione mentre Graziano, capogruppo del Partito democratico ha risposto: “È il momento di un atteggiamento di collaborazione, invece nelle parole del collega ho trovato il desiderio di portare in tribunale i morti”. L'articolo: “Usata tv diperclima”.: “No a polemiche, serve collaborazione”. Scontri tra Lega e M5s-Pd proviene da Il Fatto Quotidiano.

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2020 Molinari (Lega) Conte ha esautorato Parlamento Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in aula alla Camera dei Deputati per riferire sull'emergenza Coronavirus.Stasera in tv 21 aprile, su La7 (a partire dalle ore 21.15) c'è ancore l'emergenza Coronavirus al centro della puntata di diMartedì, il talk condotto da Giovanni Floris. Come ...