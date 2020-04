Coronavirus, medici cinesi contagiati si risvegliano con la pelle nera (Video) (Di martedì 21 aprile 2020) Il Video alla fine dell'articolo. Due medici cinesi del Wuhan Central Hospital, contagiati dal Coronavirus e gravemente ammalati per il Covid, si sono risvegliati in rianimazione con la pelle di un colore più scuro del normale. Lo strano effetto collaterale dei farmaci utilizzati contro il Sars-Cov-2 è raccontato da un servizio della tv Ccvt e ripreso dal Daily Mail. Il dottor Yi Fan e Hu Weifeng, 42 anni entrambi, si sono svegliati dopo oltre un mese in terapia intensiva. La diversa pigmentazione della pelle è una conseguenza dell'utilizzo di un farmaco con cui è stata trattata la malattia e del malfunzionamento del fegato. (Continua...) Secondo i medici, la pigmentazione tornerà normale appena il fegato riprenderà le sue normali funzionalità. Yi e Hu lavoravano all'ospedale di Wuhan quando ... Leggi su howtodofor Coronavirus : morto pediatra - il bilancio dei medici caduti sale a 141

