Coronavirus, l’uomo arretra ma la natura si riprende i suoi spazi. E ci dà un suggerimento (Di martedì 21 aprile 2020) L’uomo si restringe, la natura si allarga. Detto altrimenti, con una locuzione eco-centrica, “La natura si riprende i suoi spazi”. Da quando è iniziata la pandemia e il nostro confinamento, la rete è stata invasa da fotografie e filmati che ritraggono animali selvatici che gironzolano negli ambiti urbani di abituale umana pertinenza. Una sorta di rinaturalizzazione degli spazi altrimenti preclusi. Un po’ quello che prefigurava anni addietro Alan Weisman ne Il mondo senza di noi. Si va dall’anatra con gli anatroccoli al seguito che zampetta per il centro di Torino al lupo che si aggira per le vie di Venaus o di Sesto Fiorentino, dai cinghiali davanti alla stazione Brignole di Genova agli stambecchi sull’asfalto di Balme. Ma gli animali selvatici sull’asfalto e in mezzo al cemento non sono che un aspetto di un fenomeno visibile in ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Ricciardi diventa l’uomo del mistero : «Non è dell’Oms - non si sa chi sia - va cacciato»

Coronavirus - la foto dell’uomo in spiaggia a Rimini finisce sulla Bbc : “Siete dei dittatori - l’ora d’aria del prigioniero”

Quanto ci piace l’Uomo Forte del Coronavirus (Di martedì 21 aprile 2020) L’uomo si restringe, lasi allarga. Detto altrimenti, con una locuzione eco-centrica, “Lasi”. Da quando è iniziata la pandemia e il nostro confinamento, la rete è stata invasa da fotografie e filmati che ritraggono animali selvatici che gironzolano negli ambiti urbani di abituale umana pertinenza. Una sorta di rilizzazione deglialtrimenti preclusi. Un po’ quello che prefigurava anni addietro Alan Weisman ne Il mondo senza di noi. Si va dall’anatra con gli anatroccoli al seguito che zampetta per il centro di Torino al lupo che si aggira per le vie di Venaus o di Sesto Fiorentino, dai cinghiali davanti alla stazione Brignole di Genova agli stambecchi sull’asfalto di Balme. Ma gli animali selvatici sull’asfalto e in mezzo al cemento non sono che un aspetto di un fenomeno visibile in ...

borghi_claudio : @MoresiIlaria @mattweuu Vi racconto una storia: il 'lago di Como che ha la forma di un uomo' è l'inizio della canzo… - fattoquotidiano : L'ORIGINE DELLA PANDEMIA Il Sars-Cov2 gira in Cina almeno da settembre. Il salto di specie, prima dell’uomo, ha avu… - Corriere : Ecco i cinque vaccini già in sperimentazione. Per l’azienda italiana pronti i test sull’uomo - RobertoGoi1 : RT @Mikael28566035: Da decenni ormai si studia la linea sottile che unisce l uomo alla scimmia. Uno stile di vita da imitare. #immigrazione… - Mikael28566035 : Da decenni ormai si studia la linea sottile che unisce l uomo alla scimmia. Uno stile di vita da imitare.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’uomo Il coronavirus attacca più gli uomini, ma pesa di più sul lavoro delle donne Corriere della Sera