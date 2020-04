Coronavirus, l’Università di Brescia: Il farmaco sperimentato a Napoli è efficace sul 70% dei nostri pazienti (Di martedì 21 aprile 2020) In uno studio diretto e coordinato da un gruppo di specialisti di Anestesia e Rianimazione, Malattie Infettive, Reumatologia, Pediatria, Biochimica Clinica e Immunologia dell’Università degli Studi di Brescia (gruppo Cometa – acronimo di Covid-Mediated hyper-inflammaTory state) sono state rese note le evidenze del trattamento con Tocilizumab, il farmaco attualmente in uso per il trattamento di alcune malattie autoimmunitarie, somministrato presso la Asst Spedali Civili di Brescia a 100 pazienti con polmonite da Covid-19 che avevano sviluppato un’insufficienza respiratoria grave e refrattaria a tutti i trattamenti disponibili. Si tratta della serie prospettica più ampia al mondo di pazienti trattati con Tocilizumab, che fa seguito ai risultati incoraggianti ottenuti in 20 pazienti in Cina e nei primi due pazienti italiani trattati all’Ospedale ... Leggi su ildenaro “La vita ai tempi del Coronavirus” : online il questionario sociologico dell’Università “La Sapienza”

Coronavirus - lo studio dell'Università di Harvard : "Correlazione tra smog e aumento del tasso di mortalità per Covid 19"

