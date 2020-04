Coronavirus Lombardia, ultime notizie: morti, contagiati al 20 aprile (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus Lombardia, ultime notizie: morti, contagiati al 20 aprile Coronavirus Lombardia: dai dati rilasciati dalla regione Lombardia si nota, per la prima volta, un calo dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva, ma a Milano i casi aumentano.Segui Termometro Politico su Google News Dai dati aggiornati al 20 aprile emerge che il numero totale dei contagiati è di 66.971 e i decessi ammontano a 12.376, 163 in più rispetto a ieri. Possiamo anche notare che il numero dei guariti ammonta a 43.011, 252 in più rispetto a ieri . In calo anche i ricoveri, 10.138 in totale, 204 in meno rispetto a ieri, di questi 901 sono in terapia intensiva. La provincia più bersagliata è Milano, in cui si nota un aumento dei contagi, infatti il numero dei positivi al covid-19 ammonta a 16.112, 287 in più rispetto a ieri. Clicca qui per tutte ... Leggi su termometropolitico Tutti i numeri del Coronavirus in Lombardia

