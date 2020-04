Coronavirus, l’Italia riparte con la “Fase 2”. L’annuncio di Conte: “Dal 4 maggio il piano, lo comunicherò entro questa settimana” (Di martedì 21 aprile 2020) “In queste ore continua senza sosta il lavoro del Governo, coadiuvato dall’équipe di esperti, al fine di coordinare la gestione della ‘fase due’, quella della convivenza con il virus“: lo scrive, in un lungo post fu Facebook, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Come già sapete, le attuali misure restrittive sono state prorogate sino al 3 maggio. Molti cittadini sono stanchi degli sforzi sin qui compiuti e vorrebbero un significativo allentamento di queste misure o, addirittura, la loro totale abolizione. Vi sono poi le esigenze delle imprese e delle attività commerciali di ripartire al più presto. Mi piacerebbe poter dire: riapriamo tutto. Subito. Ripartiamo domattina. Questo Governo ha messo al primo posto la tutela della salute dei cittadini, ma certo non è affatto insensibile all’obiettivo di ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Conte sulla fase 2 : «Il 4 maggio l’Italia inizia a riaprire : piano differenziato tra le Regioni»

Coronavirus - 300 milioni all’Italia per coprire le spese mediche

L’impatto del coronavirus sull’Italia : i nuovi grafici sulla mortalità del 2020 (Di martedì 21 aprile 2020) “In queste ore continua senza sosta il lavoro del Governo, coadiuvato dall’équipe di esperti, al fine di coordinare la gestione della ‘fase due’, quella della convivenza con il virus“: lo scrive, in un lungo post fu Facebook, il presidente del Consiglio, Giuseppe. “Come già sapete, le attuali misure restrittive sono state prorogate sino al 3. Molti cittadini sono stanchi degli sforzi sin qui compiuti e vorrebbero un significativo allentamento di queste misure o, addirittura, la loro totale abolizione. Vi sono poi le esigenze delle imprese e delle attività commerciali di ripartire al più presto. Mi piacerebbe poter dire: riapriamo tutto. Subito. Ripartiamo domattina. Questo Governo ha messo al primo posto la tutela della salute dei cittadini, ma certo non è affatto insensibile all’obiettivo di ...

NicolaMorra63 : Sono 107.771 i malati di #coronavirus in Italia, con un incremento di 809 sul giorno prima, quando l’aumento era st… - Agenzia_Ansa : Il virus divide l'Italia, Patuanelli: 'Riaprire per regioni'. Scontro sulla Lombardia, Fontana: 'Ci vogliono commis… - dellorco85 : Uno dice che il #Coronavirus ci abbandonerà tra 1 mese, l'altro dice no e tira fuori miss Italia. 2 mesi fa per alc… - ___John_Smith__ : RT @gr_grim: Sempre meglio: fondo d'emergenza per il #coronavirus istituito dall'UE stanzia per l'Ungheria 5,6 miliardi contro i 2,3 stanzi… - mirbug1 : Bruxelles con la faccia arrossata dopo che l'Ungheria ottiene più denaro coronavirus dell'UE rispetto all'Italia Le… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Italia «App Immuni per il coronavirus, serve una legge». Salvini e Meloni d’accordo con Pd e FI Corriere della Sera