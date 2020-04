Coronavirus: l’Italia “è la principale vittima, strano che non abbia chiesto spiegazioni al governo cinese” (Di martedì 21 aprile 2020) “Ieri persino la Merkel ha chiesto spiegazioni al governo cinese su come sia nato questo virus e perché sia stato dato un tardivo allarme al mondo. Lo avevano fatto già Trump, Macron, il premier australiano… l’Italia, che è la principale vittima, mi sembra strano che non abbia chiesto a sua volta chiarimenti ufficiali al governo cinese. Questo può significare che non si vuole disturbare il manovratore magari perché esso è già oggi fin troppo influente nel nostro Paese“: lo ha affermato Adolfo Urso, vicepresidente Copasir, ospite di 24 Mattino su Radio 24, che sulla possibilità di convocare Di Maio in merito precisa: “Di Maio già doveva venire, poi la convocazione è stata rinviata di giorno in giorno. Io credo che sia necessario, e domani ne parlerò esplicitamente nella ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’Italia riparte con la “Fase 2”. L’annuncio di Conte : “Dal 4 maggio il piano - lo comunicherò entro questa settimana”

Coronavirus - Conte sulla fase 2 : «Il 4 maggio l’Italia inizia a riaprire : piano differenziato tra le Regioni»

Coronavirus - 300 milioni all’Italia per coprire le spese mediche (Di martedì 21 aprile 2020) “Ieri persino la Merkel haal governo cinese su come sia nato questo virus e perché sia stato dato un tardivo allarme al mondo. Lo avevano fatto già Trump, Macron, il premier australiano… l’Italia, che è la, mi sembrache nona sua volta chiarimenti ufficiali al governo cinese. Questo può significare che non si vuole disturbare il manovratore magari perché esso è già oggi fin troppo influente nel nostro Paese“: lo ha affermato Adolfo Urso, vicepresidente Copasir, ospite di 24 Mattino su Radio 24, che sulla possibilità di convocare Di Maio in merito precisa: “Di Maio già doveva venire, poi la convocazione è stata rinviata di giorno in giorno. Io credo che sia necessario, e domani ne parlerò esplicitamente nella ...

Agenzia_Ansa : Il virus divide l'Italia, Patuanelli: 'Riaprire per regioni'. Scontro sulla Lombardia, Fontana: 'Ci vogliono commis… - dellorco85 : Uno dice che il #Coronavirus ci abbandonerà tra 1 mese, l'altro dice no e tira fuori miss Italia. 2 mesi fa per alc… - ricpuglisi : Oggi 20 aprile i casi confermati di #COVID19 in Italia sono cresciuti del 1,26%: da 178972 a 181228, per un increme… - sulsitodisimone : 'Senza zone rosse l'Italia avrebbe avuto 600-800 mila morti' - ilbianconerocom : #Coronavirus, #Conte annuncia la fase 2: 'Il 4 maggio l'#Italia inizia a riaprire, piano differenziato tra le Regio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Italia «App Immuni per il coronavirus, serve una legge». Salvini e Meloni d’accordo con Pd e FI Corriere della Sera