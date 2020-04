Coronavirus: l'inquinamento potrebbe aumentare il rischio di morte (Di martedì 21 aprile 2020) L’inquinamento potrebbe aumentare il rischio di morte per Coronavirus: la sindrome Covid-19 potrebbe manifestarsi in modo più grave nelle persone esposte ad elevati livelli di smog.È quanto riportato dalla BBC News che ha intervistato Maria Neira, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) World Health Organization (WHO), secondo cui i paesi più fortemente inquinati dovrebbero prepararsi per rispondere a questa eventualità. “Stiamo tracciando una mappa delle città più inquinate - rivela - sulla base dei nostri database per supportare le autorità dei singoli paesi in regioni quali America Latina, Africa e Asia, cosicché si possano preparare con strategie di risposta adeguate a far fronte al problema epidemico”, in connessione con l’inquinamento dell’aria.Uno studio della Harvard ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - uno studio spiega la correlazione tra alto tasso di mortalità e inquinamento in Lombardia

