Coronavirus, l’emergenza riporta a casa i mafiosi dal 41 bis: ai domiciliari il colonnello di Provenzano. Ora gli altri boss sperano (Di martedì 21 aprile 2020) Cominciano ad aprirsi le porte del carcere per i mafiosi detenuti in regime di 41 bis. Come anticipato dal fattoquotidiano.it, infatti, l’allarme Coronavirus rischia di portare ai domiciliari non solo i detenuti comuni ma anche boss di rango. Come per esempio Francesco Bonura, condannato in via definitiva nel 2011 per associazione mafiosa a 23 anni di carcere. A dare notizia dell’avvenuta scarcerazione di Bonura è il sito dell’Espresso. Classe 1942, palermitano, ricco costruttore edile, capomandamento dell’Uditore e mafioso “valoroso” – come lo definì il superpentito Tommaso Buscetta – Bonura era detenuto nel carcere di Opera a Milano. Il giudice di sorveglianza del capoluogo lombardo gli ha concesso gli arresti casalinghi per motivi di salute: “Siffatta situazione facoltizza a provvedere con urgenza al differimento ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - con l’emergenza sanitaria un crollo dell’economia in Italia mai visto prima : -15% del Pil nel primo semestre

Coronavirus in Italia - il piano ‘segreto’ per la gestione dell’emergenza : troppo drammatico per essere divulgato

