Coronavirus | le ultime tre crociere del mondo sono finite

(Di martedì 21 aprile 2020) È appena attraccata a Marsiglia la Msc Magnifica, e i suoi 200 passeggeri italiani riportati a Ventimiglia. Nel giro di ore finirà anche il viaggio della Pacific Princess e della Costa Deliziosa: da quel momento non ci sarà più nessuna nave da crociera tra i mari del mondo. Finirà così l’odissea che ha coinvolto migliaia di persone tra turisti e equipaggi che hanno vissuto vite sospese a bordo di hotel extralusso galleggianti ma confinati nelle loro cabine, senza il permesso di scendere a terra per via dell’emergenza sanitaria.