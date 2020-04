Coronavirus | le notizie dal mondo L’Oms | «Il peggio deve ancora venire» Quasi 2 5

Leggi su open.online

(Di martedì 21 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale - UltimeSono oltre 2,4 milioni le persone contagiate danel, i morti superano quota 176mila. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito, con oltre 820mila casi totale di contagio, seguono Spagna con oltre 204mila casi e Italia, più di 180mila secondo i dati John Hopkins University. April 21, 2020 Oms: «Il» Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) «ildavanti a noi» nell’epidemia di, con la stragrande maggioranza dell’opinione pubblica ritenuta a rischio della malattia anche in paesi che stanno revocando le misure di blocco. Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell’organizzazione, ha spiegato – scrive The Independent – che i primi ...