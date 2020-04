Coronavirus Lazio, lieve aumento dei nuovi casi. Ecco i dati (Di martedì 21 aprile 2020) Sono 80 i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore nella Regione Lazio. Coronavirus nel Lazio, la situazione nelle ASL e A.O: Asl Roma 1: 12 nuovi casi positivi. 47 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio. Asl Roma 2: 14 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 93 anni con precedenti patologie. 18 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio. Asl Roma 3: 20 nuovi casi positivi di cui 7 in isolamento domiciliare. 2 decessi: donna 75 anni e un uomo di 81 anni. 22 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio: attenzionata 1 casa di riposo e 1 Istituto religioso. Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo. 128 persone sono uscite ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - 80 casi nel Lazio. A Roma 46 nuovi contagi - 72 in tutta la provincia

Coronavirus - studio francese : "Contagiato il 6 per cento della popolazione"

